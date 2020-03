La Fed promette acquisti illimitati ma a Wall Street non basta

di Fabrizio PattiGrandi oscillazioni in borsa a partire dalle 13. A provocarle è stato l'annuncio della Fed: la banca centrale statunitense ha comunicato che acquisterà una quantità illimitata di titoli di Stato per sostenere il mercato finanziario. E per sostenere l'economia reale aprirà nuove linee di prestito alle imprese per 300 miliardi di dollari.Il segretario al tesoro Steven Mnuchin ha aggiunto che lo Stato potrebbe rilevare quote di società, tra cui le compagnie aeree. E ha detto che il pacchetto di stimoli ammonta a 2mila miliardi di dollari.Un annuncio che poco prima dell'apertura di Wall Street aveva fatto salire anche del 3% i future sugli indici della borsa di New York. Ma è stato un fuoco di paglia, perché all'avvio effettivo delle contrattazioni, alle 14.30, hanno subito prevalso le vendite. In questo momento il Dow Jones scende dello 0,86%. In controtendenza il Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici, che sale dello 0,60%.Ripercussioni si sono sentite anche in Europa. L'indice FtseMib di Milano poco prima delle 13 perdeva il 4%, ha avuto diverse oscillazioni. Alle 15 era vicino alla parità: -0,16%. Cali più accentuati nel resto d'Europa, -2,50% per l'indice principale di Londra, -1,40% sia per il Dax di Francoforte che per il Cac40 di Parigi.Tra i settori rimangono in calo banche, oil&gas e soprattutto i titoli industriali. In risalita le utilities , ossia i fornitori di energia e acqua.Il calo maggiore tra i titoli per Cnh Industrial. Scende dell'11% dopo la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato Hubertus Mühlhäuser. Migliori performance per Nexi, Unipol, Diasorin e Mediobanca.Sul fronte dei titoli di Stato si abbassa di 3 punti rispetto a venerdì lo spread Btp Bund. Ora è a quota 197 punti base.