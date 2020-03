La Fed taglia i tassi di interesse a 0-0,25% "Da epidemia rischi per prospettive economiche"

La Federal reserve americana ha tagliato i tassi di interesse a 0-0,25%, per contrastare le conseguenze dell'emergenza coronavirus."Gli effetti del coronavirus - si legge in un comunicato - peseranno sull'attività economica nel breve termine e porranno rischi per le prospettive economiche. Alla luce di questi sviluppi, il Comitato ha deciso di ridurre l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dallo 0 allo 0,25%. Il Comitato prevede di mantenere questo intervallo obiettivo fino a quando non sarà sicuro che l'economia abbia resistito agli eventi recenti ed sia sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi massimi di occupazione e stabilità dei prezzi".La Fed ha lanciato anche un massiccio programma di Quantitative Easing da 700 miliardi di dollari al fine di sostenere l'economia e proteggerla dall'impatto del coronavirus. Si tratta dell'acquisto di 500 miliardi di dollari di buoni del Tesoro e di 200 miliardi di titoli ipotecari.In queste ore c'è un'azione coordinata delle banche centrali mondiali per assicurare liquidità a sostegno del'economia minacciata dall'emergenza coronavirus: è quanto si legge inoltre in un comunicato della Fed."Siamo molto contenti. Un grande passo": così Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca ha commentato la decisione della Fed di portare i tassi vicino allo zero e di immettere 700 miliardi di liquidità contro la crisi.Trump esorta gli americani ad evitare il panico svuotando gli alimentari. Parlando nella sala stampa della Casa Bianca, ha fatto l'elenco dei manager delle catene di distribuzione con i quali ha parlato che gli hanno assicurato che le forniture non mancano.