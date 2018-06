Banca centrale Usa La Federal Reserve alza i tassi di interesse di 25 punti base all'1,75-2% Nel 2018 previsti quattro rialzi tassi di interesse: due già effettuati, in arrivo altri due

Come previsto, il Federal Open Market Committee - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve - ha alzato i tassi di interesse per la seconda volta nell'anno in corso. Dopo la stretta di marzo, ne è stata annunciata una di 25 punti base all'1,75-2%.Si tratta del settimo rialzo del costo del denaro dal dicembre 2015, quando fu annunciata la prima stretta dal giugno 2006. Lo ha comunicato la Banca centrale Usa alla fine della sua quarta riunione del 2018, la terza con al comando Jerome Powell. Il già membro del board dell'istituto dal 2012 ha preso le redini della banca centrale all'inizio di febbraio, quando c'è stato il cambio di guardia con Janet Yellen.La Fed rivede inoltre al rialzo il numero di aumenti dei tassi di interesse per il 2018: le strette saranno quattro quest'anno, in aumento rispetto alle tre finora previste. E' quanto emerge dalle tabelle, i cosiddetti 'dot plot', che accompagnano il comunicato finale con le decisioni di politica monetaria diffuso al termine della due giorni di riunione. Nel 2018 la Fed ha già rialzato i tassi dueLa Federal Reserve ha anche rivisto al rialzo le sue stime di crescita per gli Stati Uniti in misura del 2,8%. In aumento anche l'inflazione, al 2,1%. Entrambe le previsioni sono relative a quest'anno.