La Germania annuncia il ritiro delle truppe in Iraq: saranno spostate in Giordania e Kuwait

Continua l'effetto domino in Medio Oriente. La Germania intende spostare parte del suo contingente dall'Iraq alla Giordania e al Kuwait per motivi di sicurezza dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid aereo americano a Baghdad.Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa, spiegando che il ministro delle Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer e il ministro degli Esteri Heiko Maas hanno scritto ai deputati che i militari presenti nelle basi irachene di Baghdad e Taji saranno ''temporaneamente ritirati''.I due ministri hanno aggiunto che andranno avanti i colloqui con il governo di Baghdad sulla continuazione della missione di addestramento delle truppe irachene.La Germania è presente in Iraq con circa 120 soldati, la maggior parte dei quali sono schierati nelle basi di Taji e Baghdad.