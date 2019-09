Mercati La Germania frena ancora, borse in rosso, tonfo Juventus dopo i conti

Condividi

di Fabrizio Patti Le borse europee seguono il segno negativo che nella notte ha contraddistinto le borse asiatiche. Milano -1%, Francoforte -1,19%, Parigi -0,75%, Londra -0.40%.Ad accelerare la discesa c'è stato il dato dell'indice Pmi manifatturiero in Germania: a settembre è sceso a 41,44, contro il 43,5% di agosto e una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44.È il valore più basso da oltre 10 anni. L'indice misura le risposte dei direttori acquisti delle aziende circa fatturato e ordini. La soglia di 50 punti segna lo spartiacque tra espansione e contrazione. Anche l'indice Pmi composito (manifattura più servizi) scende sotto quota 50, a 49,1.A livello di Eurozona, l’indice Pmi composito scende a 50,4, contro il 51,9 di agosto. E’ il valore minimo in 75 mesi.Oggi i mercati fanno i conti anche con il fallimento dell'operatore turistico britannico Thomas Cook, uno dei principali al mondo, con 178 anni di storia. Il gruppo è controllato dal gruppo cinese Fosun. L'annuncio è arrivato nella notte.In Italia spicca invece il -6% del titolo Juventus: questo dopo l'approvazione di un aumento di capitale da 300 milioni di euro da parte del consiglio di amministrazione.Le tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio dell'invio di nuove truppe statunitensi nel Golfo, stanno facendo rialzare il prezzo del petrolio di circa l'1%. Il Brent, il greggio del mare del Nord, si è riportato a 65 dollari al barile.Migliori titoli del Ftse Mib Enel, Campari e Italgas. Tra le performance peggiori, oltre a Juventus, quelle di Salvatore Ferragamo, Eni, Banco Bpm e Unicredit.