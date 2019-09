La Germania frena ancora, giù le Borse

di Sabrina Manfroi Avvio di settimana negativo per le Borse europee affossate dal nuovo calo, per il nono mese consecutivo, dell'attività manifatturiera in Germania. Milano, Francoforte e Parigi perdono un punto percentuale, Londra argina la flessione al -0,26%. Debole Wall Street, che dopo un avvio col segno meno si porta sulla parità.Intanto il presidente della Bce, Draghi, nell'ultimo discorso prima della fine del suo mandato, lancia l'allarme sulla mancata ripresa dell'economia. A Piazza Affari pesante la Juve, maglia nera, cede il 4,75%, male anche Pirelli -3,9%, Unicredit -3,4%, Exor -3,33%. Pochi gli spunti al rialzo, tra le utilities.Spread stabile, 142 punti base, mentre l'euro scicivola sotto quota 1,10 sul dollaro.