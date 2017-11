MONDO

2017/11/10 11:27

Londra La Gran Bretagna uscirà dalla UE venerdì 29 marzo 2019 alle ore 23: la May annuncia ora della Brexit Il primo ministro spiega la sua decisione oggi in un intervento sul Daily eTlegraph in cui afferma che "non intende tollerare" alcun tentativo di bloccare l'uscita dall'Unione

Condividi