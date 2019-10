Mercati La Juventus brilla anche in borsa. Ancora un calo per l'industria tedesca

Condividi

di Fabrizio Patti La settimana dei mercati si è aperta con un dato negativo sull'industria tedesca. Gli ordini per la manifattura sono scesi ad agosto dello 0,6%, rispetto a luglio, contro un calo atteso dello 0,3%. Rispetto a un anno prima la discesa è del 6,7 per cento. Sulle borse europee inizio in calo, poi un recupero e una nuova discesa. In questo momento il Ftse Mib di Milano segna -0,18%, allineato a Parigi. Poco sotto la parità gli indici di Londra e Francoforte.E' alle spalle, quindi, l'ottima performance dei mercati statunitensi di venerdì, dopo i dati sulla disoccupazione ai minimi da 50 anni. Oggi le borse cinesi sono chiuse per festività, -0,16% per Tokyo.In apertura bene Juventus, +1,81%, preceduta da Amplifon, +2,14%. Peggiori andamenti per i titoli Leonardo, Banco Bpm, Fineco e StMicroelectronics, con cali tra lo 0,70 e lo 0,90 per cento.