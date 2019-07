8,75 euro al mese Internet senza limiti, in Russia il costo più basso

(foto needpix, wikipedia)

L’agenzia di monitoraggio di Internet Content Review ha stilato la classifica dei paesi con le tariffe più basse del traffico senza limiti in rete. A guidare la classifica è la Russia, dove la tariffa media è di 613 rubli (ossia 8,75 euro) al mese, seguita dalla Malesia con 10,8 euro al mese e dalla Polonia con 16 euro al mese.La tariffa media su scala mondiale è di quasi 40 euro al mese. Un paio d’anni fa i quattro maggiori provider russi hanno sospeso l’erogazione del servizio internet senza limiti, ora invece non solo lo hanno ripristinato, ma praticano anche forti sconti per i nuovi abbonati appunto per stipulare contratti a consumo illimitato.