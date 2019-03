ITALIA

2019/03/11 16:43

Delitto in Liguria La Spezia, sottufficiale dell'Aeronautica spara e uccide ex marito della compagna. E si costituisce La vittima è Enzo Daprile, 56 anni, titolare di un ristorante a Cadimare. L'uomo era per strada con i figli, una ragazza e un ragazzo, quando è stato investito da un'auto dalla quale è poi sceso l'aggressore che ha estratto la pistola con la quale ha esploso un colpo contro la persona a terra

La Spezia, sparatoria in piazza. Morto un pregiudicato di 50 anni Condividi Sparatoria in piazzale Ferro, nella zona della stazione, alla Spezia. Un sottufficiale dell'Aeronautica ha colpito a morte Enzo Daprile, 56 anni, titolare di un ristorante a Cadimare. Secondo quanto appreso il sottoufficiale, che sarebbe l'attuale compagno dell'ex moglie di Daprile, era fuggito dopo aver sparato ma si è costituito dopo poco in questura.



"Sappiamo chi ha sparato" aveva detto in precedenza all'Ansa il questore della Spezia Francesco Di Ruberto.



Sul posto dell'agguato è intervenuta la polizia, avvertita da alcuni testimoni, e il 118. Daprile era per strada con i figli, una ragazza e un ragazzo, quando è stato investito da un'auto dalla quale è poi sceso un uomo che ha estratto la pistola con la quale ha esploso un colpo contro la persona a terra.

