Il club francese ha speso 400 milioni di euro sul mercato La Uefa apre un'indagine formale sul Fair Play finanziario del Paris Saint Germain

La Uefa ha deciso di aprire un'indagine formale contro il Psg, dopo aver speso più di 400 milioni di euro nell'ultima sessione di mercato. Dopo l'affare Neymar, dove la società francese ha versato nelle casse degli spagnoli 222 milioni di euro, ha acquistato Mbappé dal Monaco per 180 milioni, provando a "mascherare" l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto."L'inchiesta sarà incentrata sulla conformità del pareggio di bilancio - comunica l'organismo che governa il calcio europeo -, in particolare dopo i recenti trasferimenti della finestra di mercato estiva". "Nei prossimi mesi il Comitato di Ispezione finanziaria dei club della Uefa si riunirà regolarmente per valutare attentamente tutta la documentazione relativa a questo caso. La Uefa ritiene che il Fair Play Finanziario sia un sistema fondamentale per assicurare la sostenibilità finanziaria del calcio europeo", conclude il comunicato.