Disgelo USa-Corea del Nord La benedizione dell'ex stella NBA Dennis Rodman: "Bravo Trump ad accettare di incontrare Kim" Il campione di basket, amico personale del dittatore asiatico, ha elogiato la decisione del presidente americano di accettare l'invito della Corea e incontrare quindi il leader di Pyongyang, Kim Jong Un, già a maggio. "Ben fatto, Presidente Trump. Sei sulla strada di un incontro storico che nessun (tuo predecessore) aveva mai fatto prima" ha detto Rodman

Dennis Rodman con Kim

Sul disgelo con Kim e la Corea del Nord, Donald Trump ha avuto la benedizione anche da Dennis Rodman. L'ex star dell'NBA, amico personale del dittatore asiatico, che ha una passione per il basket, ha infatti elogiato la decisione del presidente americano di accettare l'invito della Corea e incontrare quindi il leader di Pyongyang, Kim Jong Un, già a maggio. "Ben fatto, Presidente Trump. Sei sulla strada di un incontro storico che nessun (tuo predecessore) aveva mai fatto prima" ha detto Rodman, chiedendogli inoltre di portare i suoi saluti personali a Kim e alla sua famiglia.L'ex giocatore ha visitato più volte la Corea del Nord, sognando un ruolo quasi di "intermediario" tra le due parti, tanto da aver persino consegnato al ministro dello sport del regime una copia del libro di Trump "L'arte di fare affari". In una intervista all'Associated Press, l'ex cestista ha espresso il desiderio di ritornarci presto, nei prossimi mesi, per portare avanti "la diplomazia del basketball". Rodman, 56 anni, storico giocatore dei Pistons, Spurs, Bulls, Lakers e Mavericks tra il 1986 e il 2000, aveva detto che gli sarebbe piaciuto riuscire a "raddrizzare le cose" tra il leader nordcoreano e gli Stati Uniti. Però gli è anche scappato di dire che Kim è "probabilmente un folle".