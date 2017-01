Maltempo La bufera dell'Epifania, neve e gelo anche al centro-sud Arriva la 'bufera dell'Epifania', com'è stata battezzata dai meteorologi: neve e gelo anche al centro-sud già da oggi e almeno fino a domenica. La Protezione civile ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti e i comuni a verificare i piani d'emergenza.



Una vera e propria colata artica sta investendo l'Italia proprio in prossimità della Befana. Le correnti gelide determinano un vero e proprio crollo termico, con temperature notturne fino a -10 al Nord, ma fino a -26 sulle Alpi; al Centro-Sud i termometri raggiungeranno i -5 in pianura, come per esempio sulla Capitale. La neve arriva fin su pianure e coste, in particolare su Marche centro-meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, ma addirittura anche in Sicilia, fiocchi possibili anche a Napoli.Prima nevicata "vera" nei luoghi colpiti dal terremoto del 24 agosto. Questa mattina Amatrice e Accumoli si sono svegliate sotto un manto bianco, a seguito delle precipitazioni nevose cadute nella notte sui luoghi devastati dal sisma. Colpo d'occhio suggestivo e allo stesso tempo struggente, per i residenti, vedere imbiancati i resti di Corso Umberto I, nel centro di Amatrice, e tutte le zone danneggiate e distrutte dal terremoto. Inevitabile qualche disagio alla viabilita' interna, soprattutto per via del ghiaccio, che forse in queste ore, al di la' della neve, rappresenta il problema peggiore, anche in vista dell'ondata di freddo in arrivo nelle prossime ore, che investira' anche i territori del Centro Italia.Vesuvio innevato dalla cima alle quote più basse: così si presenta in queste ore il vulcano agli occhi dei napoletani. Lo strato di neve, ben visibile dalle abitazioni dei comuni vesuviani, si è formato a causa della pioggia e delle basse temperature che si stanno registrando tra Napoli e provincia.Temperature minime a picco sulla montagna veneta: Cortina d'Ampezzo segna -7,6 gradi a 1.270 metri di quota, con uno scarto di oltre 5,5 gradi in meno rispetto alla media stagionale.Neve sui rilievi e prima vera ondata di gelo della stagione invernale. In montagna nella notte sono caduti tra 10 e 25 centimetri di neve mentre in alcune zone della provincia piu' a nord d'Italia i fiocchi bianchi sono caduti anche fino a fondovalle. Record di freddo, -25 gradi, ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera in Val Ridanna.Sospesi in Sicilia, a causa del maltempo, i collegamenti con Eolie ed Egadi. Siremar comunica che le motonavi Vesta e Filippo Lippi a causa delle avverse condizioni metereologiche hanno sospeso le corse previste per le 7 sulle tratte Trapani-Egadi e Milazzo-Eolie.Le nevicate che stanno interessando buona parte della rete stradale italiana potrebbero provocare rallentamenti nella circolazione: lo rende noto Viabilità Italia che suggerisce di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni meteo sulle strade che si vogliono utilizzare.I