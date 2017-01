Gli animali erano sprofondati nelle acque gelide di un fiume La caccia alla lepre finisce con il salvataggio di tre cinghiali

Due amici russi andavano a caccia di lepri. Hanno invece avvistato tre cinghiali precipitati nelle gelide acque di un fiume, sfondando la lastra di ghiaccio che le ricopriva. Uno dei due cacciatori si è avvicinato ai cinghiali e li ha tratti in salvo tirandoli sulla riva a uno a uno per il pelo e per le orecchie. I primi due animali erano docili, mentre il terzo ha tentato invano di mordere a una mano il suo salvatore.