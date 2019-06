Mercati La caduta dei giganti tech zavorra le borse mondiali

di Fabrizio Patti L'onda ribassista di Wall Street arriva anche in Europa dopo essere passata dall'Asia. In apertura Milano perde mezzo punto percentuale, come Londra e Francoforte. Più netta la discesa di Parigi (-0,94%), dove Dassault Systemes scende del 4% e sono deboli i titoli del lusso.Oggi sotto osservazione lo spread, dopo le parole di ieri del premier Conte. Ieri il differenziale con i bund tedeschi aveva aperto a 290 punti base, per chiudere a 276. Questa mattina risalita a 280.Giù nella notte le borse asiatiche, con Shanghai che ha perso l'1%. Negativa dello 0,69% anche Hong Kong, dove il gruppo Tencent, proprietario tra gli altri marchi di WeChat, per l'1 e 75 per cento.La scossa sulle borse è arrivata ieri con le notizie di un'indagine dell'antitrust americana sui giganti tecnologici. Facebook ha perso sul Nasdaq il 7 e mezzo per cento, Alphabet Google il 6, Amazon il 4 e mezzo. Cali anche per Microsoft ed Apple.A Piazza Affari St Microelectronics cede l'1,38%.Da guardare anche il cda di Renault, che nel pomeriggio deciderà sulla fusione con Fca, e alle 10 i dati sulla disoccupazione in Italia.