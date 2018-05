La confessione di Platini: "Trucco al sorteggio per Francia-Brasile nella finale dei Mondiali '98" "Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?" dice l'ex presidente della Fifa

Confessione choc dell'ex presidente della Fifa, Michel Platini, in riferimento al Mondiale di Francia '98. Platini ha detto a France Bleu di aver utilizzato un piccolo trucco per consentire a Francia e Brasile di scontrarsi in finale: "Francia-Brasile in finale - ha detto - è stato il sogno di tutti".

Lo stratagemma in questione consisteva nel mettere il Brasile e la Francia, rispettivamente, nei Gruppi A e C, in modo che non potessero affrontarsi, qualcosa che secondo le regole della Fifa non era legale perché dovevano essere sorteggiati. "Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?", confessa Platini.