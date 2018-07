Gran Bretagna La coppia inglese avvelenata ad Amesbury, analisi confermano: "Si tratta di gas nervino Novichock" I luoghi sono gli stessi del caso dell'avvelenamento della spia russa Sergey Skripal. Per la polizia si tratta di "un incidente importante". I due sono stati trovati svenuti il 30 giugno in un appartamento di Muggleton Road sabato sera e inizialmente era stato ipotizzato che avessero assunto droghe pesanti, "eroina o crack a base di cocaina"

Un altro giallo che rischia di avvelenare ulteriormente il clima tra Londra e Mosca e che per ora sta suscitando la comprensibile apprensione di migliaia di cittadini inglesi. Una psicosi che ha di nuovo il nome del gas nervino 'novichok', di provenienza russa. La polizia britannica non ha dubbi: l'uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime, sono stati colpiti dallo stesso tipo di veleno che apri' il caso Skripal. E cosi' a quattro mesi dalla vicenda dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia di riaprirsi un caso che sfocio' in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli Stati Uniti e diversi paesi europei che espulsero oltre cento diplomatici russi.La polizia ha immediatamente precisato che non è chiaro se ci sia un collegamento diretto, le indagini, del resto, sono ancora in corso nella cittadina di Amesbury, a soli 13 km di distanza da Salisbury, dove vennero avvelenati Serghiei e Yulia Skripal. Ma ha deciso di mettere immediatamente in campo la squadra antiterrorismo.Gli investigatori si sono messi subito al lavoro, raccogliendo e inviando i campioni della sostanza che ha avvelenato la coppia al laboratorio militare di Porton Down, lo stesso che si e' occupato dell'ex spia russa."È un incidente importante che viene affrontato con la massima serietà", aveva subito sottolineato il portavoce della premier britannica Theresa May al termine di una riunione del comitato d'emergenza Cobra, consapevole del fatto che nessun dettaglio poteva essere trascurato dopo i fatti di Salisbury che per mesi hanno tenuto in apprensione un'intera comunita'.Ad Amesbury i luoghi che la coppia ha frequentato prima di sentirsi male, una chiesa battista e una farmacia, sono stati immediatamente chiusi al pubblico "per precauzione". E in tutta la cittadina e' stata rafforzata la presenza della polizia.Per gestire l'emergenza a Salisbury erano stati mobilitati agenti da ben 40 dipartimenti in tutta l'Inghilterra e Galles, molti dei quali avevano appena lasciato la citta'. Per sicurezza la polizia non ha reso noti i nomi della coppia, ricoverata nello stesso ospedale dove sono stati curati Skripal e la figlia, ma alcuni amici hanno rivelato ai media che si chiamano Charlie Rowley e Dawn Sturgess. Ora la gli agenti non dicono di piu' in attesa di capire se esista un collegamento diretto tra i due avvelenamenti. e soprattutto, come ha spiegato il detective dell'antiterrorismo Neil Basu, se la coppia e' stata volutamente colpita o se si e' trattato di una fatalità.In russo Novichok significa "nuovo arrivato" ed e' il nome che fu assegnato a un gruppo di agenti nervini avanzati sviluppati dall'Unione Sovietica negli anni Settanta e Ottanta. L'agente e' stato usato ieri nell'avvelenamento della coppia britannica, dell'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, lo scorso 4 marzo a Salisbury, in Gran Bretagna. Era classificato come arma chimica di quarta generazione e fu sviluppato sotto un programma sovietico chiamato Foliant. Si tratta di agenti molto piu' tossici di quelli fino ad allora scoperta. In particolare, il Novichok A-230 supera da cinque a otto volte l'agente nervino VX, quello usato per uccidere il fratellastro di Kim Jong-un l'anno scorso.Nell'attentato agli Skripal dovrebbe essere stato usato l'A-234Il Novichok esiste sia in forma liquida che solida. Puo' quindi presentarsi anche come una polvere finissima. Alcuni degli agenti sono anche segnalati come "armi binarie", ossia che vengono generalmente conservate tramite due ingredienti chimici meno tossici che sono piu' facili da trasportare, maneggiare e conservare. Una volta mescolati, reagiscono per produrre l'agente tossico attivo.Puo' avere effetto in tempi rapidissimi, dai 30 secondi ai due minuti, e puo' essere sia inalato che assorbito attraverso la pelle. I sintomi sono simili a quelli di altri agenti nervini: agisce bloccando la sinapsi e causando quindi il collasso di molte funzioni corporee. La Russia insiste sul fatto che il Novichok possa essere stato prodotto anche da altri, in particolare perche' secondo Mosca diversi ricercatori russi lasciarono il Paese negli anni Novanta e si portarono dietro le formule chimiche per produrre il veleno.