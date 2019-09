La corsa del greggio si ferma borse poco mosse

di Sabrina Manfroi Avvio incerto per le borse europee dopo il calo della vigilia seguito al rincaro del prezzo del petrolio. Oggi il greggio arresta la corsa, anche se resta sui massimi degli ultimi due mesi, il Brent e' a 68,6 dollari al barile. Milano si muove intorno alla parita', stabile lo spread. Sotto i riflettori il titolo Atlantia, in forte volatilita', dopo la frenata di ieri oggi si muove al rialzo in attesa del cda straordinario previsto nel pomeriggio. Sul tavolo le dimissioni dell’a. d. Castellucci. In forte calo Prysmian che perde il 3,7%. L'euro sul dollaro e' sotto quota 1,10.