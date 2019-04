La corsa del petrolio mette le ali agli energetici

di Fabrizio Patti Oggi petrolio e dividendi sono le due chiavi per leggere la giornata di Borsa. Molte aziende distribuiscono il dividendo annuale e questo ha come effetto la diminuzione del prezzo.Milano in apertura perde lo 0,19%, in Europa Londra +0,20%, Francoforte -0,10% e Parigi -0,18%.Tra le discese principali titoli interessati dallo stacco cedole: Fiat Chrysler, -3,07%, Fineco e Unicredit perdono ciascuna circa un punto e mezzo. Male anche Juventus, che cede 3 punti, e Tim, -1,7 per cento.In salita i titoli petroliferi: Tenaris +2,84%, Saipem +2,66%, Eni +1,97%.Influisce il prezzo del petrolio, arrivato ai massimi da sei mesi per l'annunciata fine delle esenzioni rispetto alle importazioni di greggio all'Iran.Ora il Brent, il petrolio del mare del Nord, è a 74,53 dollari al barile. Giovedì, alla vigilia della pausa pasquale era sotto i 72 dollari e a inizio anno poco sopra i 50 dollari. Il petrolio Wti ha superato i 66 dollari.Lo spread riparte da quota 258, con rendimento del Btp di riferimento in salita, al 2,64 per cento.