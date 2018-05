SPORT

2018/05/30 16:34

Tennis, Roland Garros La favola Trungelliti: mille km in auto con la nonna per giocare, vince ma poi perde da Cecchinato Ripescato come lucky loser, l'argentino si è messo in macchina da Barcellona a Parigi per arrivare in tempo e scendere in campo: battuto Tomic al primo turno, ha perso al secondo turno con il siciliano Marco Cecchinato

Condividi E' partito da Barcellona. In auto per 10 ore. Un viaggio faticoso con mamma, nonna e fratello per una meta importante: il primo turno del Roland Garros. Marco Trungelliti, 28 anni, argentino, numero 190 del mondo con un 126° posto come miglior classifica nel 2016, ripescato come lucky loser, ha noleggiato un’auto dalla Catalogna per arrivare in tempo a Parigi e guadagnarsi il diritto alla sfida contro Tomic, l’australiano di gran talento.



Dopo mezzanotte è nella capitale francese e si presenta in campo di mattina a firmare il foglio per andare subito in campo e battere Tomic in 4 set per 6-4 5-7 6-4 6-4 in 2h e 58’.



Ma la la favola è stata fermata oggi dal tennista Marco Cecchinato (25 anni, palermitano, numero 72 del ranking mondiale). Il siciliano si è imposto 6-1 7-6(1) 6-1 in un'ora e 58 minuti.

