L'eruzione del Vesuvio nel 79 dC La fine di Pompei? A ottobre, non ad agosto La conferma in un'iscrizione a carboncino scoperta durante gli scavi nella Regio V

La fine di Pompei nel 79 dC va spostata di qualche mese. Un'iscrizione a carboncino supporta infatti la teoria che la data dell'eruzione fosse ad ottobre e non ad agosto. È una delle ultime scoperte venute alla luce dagli scavi nella Regio V di Pompei che sarà presentata oggi alla presenza del ministro Bonisoli.La scritta è datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre che corrisponde al 17 ottobre.L'iscrizione appare in un ambiente della casa che era in corso di ristrutturazione, a differenza di altre stanze, già rinnovate. Inoltre, trattandosi di carboncino, fragile ed evanescente, che difficilmente avrebbe potuto resistere per lungo tempo, è più probabile che si tratti dell'ottobre del 79 d.C., una settimana prima della grande catastrofe che sarebbe avvenuta, secondo questa ipotesi, il 24 ottobre."Una scoperta straordinaria". È così che il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, definisce il ritrovamento a Pompei dell'iscrizione. Il ministro, che a breve arriverà a Pompei, in una nota sottolinea: "Oltre l'eccezionale valore scientifico e storico-artistico dei ritrovamenti mi preme sottolineare ciò che i nuovi scavi rappresentano, ossia l'eccezionale competenza del nostro Paese".