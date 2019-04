Lo scontro nel governo Flat tax con aumento dell'Iva: Salvini e Di Maio smentiscono ipotesi I due vicepremier negano qualunque ipotesi di aumento dell'Iva per varare la flat tax. A palazzo Chigi vertice con il premier Conte

Nessuna manovra correttiva e nemmeno nuove tasse. E soprattutto nessun aumento dell'Iva. Il governo si dice sicuro di rispettare ancora gli impegni presi con Bruxelles e punta tutto su cantieri e riforma del fisco per rianimare il Pil. A cominciare dalla Flat tax su cui si concentra il confronto nella maggioranza di governo. L'ipotesi circolata nelle ultime ore e riportata dai quotidiani era quella di un possibile aumento dell'Iva per varare la flat tax, almeno secondo quanto indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria ai due vicepremier Di Maio e Salvini."Tria non ha detto che per fare la flat tax bisogna aumentare l'Iva. Non è vero. Ho letto ricostruzioni surreali in cui avrei litigato con lui, se c'era un giornata in cui ero tranquillo era ieri. Stiamo ragionando anche del cambio di alcuni parametri europei perché vivere in una gabbia non fa per me e non fa per gli italiani. Non si può vivere sotto ricatto, sotto minacce e sotto vincoli. Una delle soluzioni è cambiare le regole europee". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine delle celebrazioni del 167esimo anniversario della polizia di Stato. "Confermiamo tutte le manovre economiche fatte. Oggi ci sono i dati sulla produzione industriale, quota 100 va avanti, il reddito parte e sulla flat tax l'impegno entro l'anno è di approvare una rivoluzione storica per semplificare la vita alle famiglia italiane - ha continuato il vicepremier leghista - I numeri saranno in manovra economica", ha detto."Aumentare l'Iva per fare la flat tax una follia, la flat tax si farà ma non aumentando l'Iva". Lo dichiara il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, a margine della Festa della Polizia.Se i due vicepremier rifiutano categoricamente l'ipotesi, più prudente è la posizione del sottosegretario Giancarlo Giorgetti: "Se la flat tax si farà con l'aumento dell'Iva? Questo si vedrà nella legge di bilancio, adesso non si può ancora dire", ha dichiarato. "Le due aliquote Irpef al 15 e al 20% scomparse dal Def? Non sono mai comparse: compariranno nella legge di bilancio", ha aggiunto.Pranzo a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'incontro, a quanto confermano fonti di governo, precede la partenza del premier per il Consiglio europeo a Bruxelles.Con Fabrizio Angeli vediamo le previsioni dello strumento con il quale l'Esecutivo programma la sua politica economica. E vediamo da dove intende prendere le risorse per attuare le misure previste