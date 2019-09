Mercati La frenata tedesca spinge al ribasso le borse europee i conti affossano il titolo Juventus

di Fabrizio Patti Un altro passo indietro per l’economia tedesca: l'indice Pmi manifatturiero in Germania: a settembre è sceso a 41,44, contro il 43,5% di agosto e una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44. E' il valore più basso da oltre 10 anni. L'indice misura le risposte dei direttori acquisti delle aziende circa fatturato e ordini. La soglia di 50 punti segna lo spartiacque tra espansione e contrazione. Anche l'indice Pmi composito (manifattura più servizi) scende sotto quota 50, a 49,1. A livello di Eurozona, l’indice Pmi composito scende a 50,4, contro il 51,9 di agosto. E’ il valore minimo in 75 mesi.I dati, negativi oltre le attese, hanno depresso i listini europei: Milano -1%, Francoforte -1,19%, Parigi -0,75%, Londra -0.40%.Nella notte segno meno anche per le borse asiatiche. I mercati hanno fatto i conti con le notizie contrastanti sul fronte dei colloqui tra Stati Uniti e Cina. Venerdì l'amministrazione Trump ha cancellato i dazi su 400 prodotti cinesi, ma è stata anche annullata una visita di una delegazione di agricoltori cinesi negli Stati Uniti.Tra i singoli titoli, a livello internazionale tiene banco il clamoroso fallimento dell'operatore turistico britannico Thomas Cook, uno dei principali al mondo, con 178 anni di storia. Il gruppo è controllato dal gruppo cinese Fosun. L'annuncio è arrivato nella notte. Centinaia di migliaia di viaggiatori nel mondo sono a rischio di rimanere bloccati all’estero.In Italia spicca invece il -7% del titolo Juventus: questo dopo l'approvazione di un aumento di capitale da 300 milioni di euro da parte del consiglio di amministrazione. I conti della semestrale hanno mostrato una perdita di quasi 40 milioni di euro. Negli ultimi 12 mesi il titolo è sceso del 18 per cento.Le tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio dell'invio di nuove truppe statunitensi nel Golfo, hanno fatto rialzare il prezzo del petrolio in mattinata, ma il verso è cambiato: ora il Brent, il greggio del mare del Nord, è scambiato a 63,91 dollari al barile, -0,587% rispetto a ieri.Sul Ftse Mib positivo solo 8 titoli su 40. I migliori Enel, Amplifon e Italgas. Tra le performance peggiori, oltre a Juventus, quelle di Banco Bpm, Unicredit, Pirelli e Salvatore Ferragamo.