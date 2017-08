Coprifuoco per evitare gli sciacalli La furia di Harvey sul Texas: 18 vittime. Trump, dopo la visita di ieri, tornerà anche sabato Sono tre donne le ultime vittime dell'uragano. Il sindaco di Houston ha imposto il coprifuoco per la ragioni di sicurezza.

E' arrivato a 18 il numero delle vittime dell'uragano Harvey che ha messo in ginocchio il Texas. Il presidente Trump, dopo la visita di ieri in cui ha parlato di "disastro di proporzioni epiche" , tornerà sabato in un'altra parte dello Stato. A Houston intanto, come misura di protezione contro gli sciacalli, il sindaco ha imposto il coprifuoco.Sono due donne - di 89 e 76 anni - le utlime vittime di Harvey. La prima è annegata tra le mura di casa, l'altra vicino ad un'auto. Una terza donna invece aveva provato a lasciare la sua auto ed è caduta nella piena.Il numero ufficiale dei dispersi ancora non c'è ma si parla di "almeno 1.000 persone ancora intrappolate", stando alle stime del governatore del Texas, Greg Abbott. Secondo la Croce Rossa sono 17.000 le persone ospitate nei centri di accoglienza dove potrebbero dover rimanere per mesi.La devastante tempesta ha battuto il record degli Usa continentali con 132 centimetri di pioggia cadutirilevati a Cedar Bayou, a est di Houston. Ed ora minaccia la Louisiana. Lo Stato è in ginocchio: circa 20 ospedali e 20 case di riposo sono stati chiusi, il tetto di una cisterna dell'impianto di raffinazione di Baytown della Exxon Mobil è collassato, alimentando i timori sul rilascio di pericolosi agenti inquinanti. Su tetti delle case si vedono ancora lenzuola bianche con la scritta HELP, qualcuno hacominciato a ripulire la propria abitazione e lungo le strade, a Houston, c'è un agghiacciante sequenzadi mobili, materassi, tappeti, indumenti. Molti negozi sono ancora chiusi mentre i collegamenti aerei con Houston dovrebbero riprendere oggi, così come l'arrivo di rifornimenti. Il timore adesso è per le due dighe che rischiano di esplodere, quelle dei bacini Addicks e Baker.Per la prima volta da venerdì scorso si è visto qualche raggio di sole. Ora le previsioni meteo indicano meno di due centimetri e mezzo di pioggia a Houston, domani le precipitazioni sono date al 30% mentre venerdì la giornata dovrebbe essere moderatamente soleggiata.