Etiopia La guerra dell'acqua

Diga Gerd (Wikipedia)

di Leonardo Sgura Il rischio di una guerra per l’acqua del Nilo sembra sempre più vicino. L’Egitto nei giorni scorsi ha scritto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, investendolo formalmente di uno scontro diplomatico che, dopo anni di inutili trattative, minaccia di trasformarsi in un conflitto armato, l’ennesimo per il martoriato continente africano.Oggetto della contesa, i quasi 80 miliardi di metri cubi di acqua che Sudan ed Egitto prelevano dal Nilo, unica fonte di approvvigionamento idrico per intere popolazioni.A luglio infatti l’Etiopia, dove il Nilo Azzurro nasce, intende iniziare a riempire il bacino idroelettrico della Gerd, diga del Gran Rinascimento, costruita sbarrando il corso del fiume a Beninshangul-Ghumuz. Avrà una capienza di 74 miliardi di metri cubi, la più grande del continente africano. L’italiana Salini Impregilo, appaltatrice dei lavori, consegnerà le chiavi dopo 11 anni di cantiere e quasi 5 miliardi di dollari di investimenti.Il vero nodo dello scontro non è la diga in sé, ma la velocità con cui l’Etiopia intende riempirla per la prima volta. Addis Abeba ha fretta di mettere in funzione la centrale idroelettrica e vuole farlo in 4, massimo 7 anni. L’Egitto e il Sudan si oppongono, sostenendo che il piano impoverirebbe la portata del Nilo provocando una gravissima emergenza economica e sociale, e chiedono che l’operazione di riempimento duri non meno di 11 anni.Il Cairo considera irrinunciabili i 55 miliardi di metri cubi che preleva annualmente dal Nilo: coprono il 90% del suo fabbisogno e sono una risorsa vitale per cento milioni di egiziani. Diversamente, le aziende agricole del delta, che valgono il 15% del Pil, andrebbero in crisi. Intere città, a partire dalla capitale con i suoi 20 milioni di abitanti, dovrebbero razionare, aprendo i rubinetti solo per qualche ora al giorno.Il Sudan, colpito da una siccità senza precedenti, già in sofferenza per l’emergenza umanitaria degli sfollati del Darfur, le alluvioni dello scorso anno, l’invasione delle locuste, è in sintonia con la posizione egiziana e difende a sua volta i 24 miliardi di metri cubi di acqua di cui annualmente si serve dal Nilo.Quando nove anni fa l’Etiopia mise sul tavolo il progetto, immediatamente scattarono le reazioni. Si aprì una trattativa, proseguita a singhiozzo e senza risultati. Gli Stati Uniti, dietro pressioni egiziane, hanno tentato di mediare prima con Obama e in questi ultimi mesi anche con l’aiuto dell’amministrazione Trump, ma senza risultati.Addis Abeba, sostenendo che l’elettricità della Gerd sarà fondamentale per rilanciare la propria economia, è andata avanti per la sua strada. Ma con l’avvicinarsi del completamento dell’opera, il livello dello scontro è cresciuto fino a raggiungere toni allarmanti.l’Egitto minaccia esplicitamente il conflitto: il presidente Al Sisi si dice pronto a difendere “con ogni mezzo” l’acqua del Nilo. Il Primo Ministro sudanese Abdalla Hamdok, in questi giorni ha respinto la proposta di accordo bilaterale con cui il premier etiopico Amiy Ahmed sperava di avviare le operazioni di riempimento del bacino quanto meno con il via libera di Khartoum.In un simile scenario, la lettera inviata dal ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry al consiglio di Sicurezza dell’Onu, solleva formalmente la questione e suona come il primo passo del Cairo verso soluzioni estreme, se la diplomazia internazionale non riporterà l’Etiopia a più miti consigli.Il Nilo Azzurro, con l’84% dell’acqua e il 96% del limo, è il principale affluente del Nilo. Vi confluiscono altri quattro fiumi, che sorgono tutti in Etiopia: Akobo, Tekeze, Atbarah e Baro. Modificarne la portata avrebbe dunque conseguenze serie, visto il contributo modesto dell’altro affluente, il Nilo Bianco, che origina dal lago Vittoria.E’ questa la ragione per cui da sempre le sue acque sono oggetto di contese e conflitti. Non è un caso che fu proprio l’esigenza di un accordo sull’uso del fiume a far nascere, più di seimila anni fa, il primo stato al mondo. La civiltà egizia, con le sue decine di dinastie e il suo pantheon di divinità, coincide con la storia del Nilo, che i faraoni hanno difeso attraverso i secoli.Gli ultimi scontri armati per il controllo dell’acqua risalgono alla fine dell’800, quando i pasha ottomani, che all’epoca dominavano l’Egitto, inviarono spedizioni in Sudan ed Etiopia.Per capire ciò che succede oggi, bisogna guardare all’inizio del secolo scorso, al periodo coloniale, quando una serie di accordi tra le potenze che occupavano questa parte dell’africa permisero di porre fine alle contese. Il primo trattato, ai primi del 900, fu siglato da Minlik II d’Etiopia e il governo di Sua maestà Britannica in Sudan: impegnava l’Etiopia a non realizzare interventi che potessero interrompere il corso del Nilo. Re Minlik però ripudiò l’intesa, sostenendo che il testo in inglese non corrispondeva ai patti, e si arrivò a un nuovo accordo nel 1925 tra l’allora Impero Italiano d’Etiopia e la Gran Bretagna, che controllava Sudan ed Egitto. L’ultimo trattato è del 1959, tra Egitto e Sudan. In base a quegli impegni, di cui Il Cairo e Karthoum chiedono ancora oggi il rispetto, Addis Abeba sarebbe vincolata a non modificare la portata idrica del Nilo, senza avere prima ottenuto il consenso degli altri due paesi.Ma l’Etiopia da anni contesta questi patti, sostenendo di essere stata sempre derubata della propria sovranità sul Nilo Azzurro, su cui rivendica il diritto naturale a farne ciò di cui ha bisogno.Un risentimento antico, che oggi avvicina pericolosamente lo spettro di una nuova guerra africana.