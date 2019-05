Palermo La lettera degli studenti alla professoressa sospesa: “Siamo orgogliosi di lei” L'insegnante è rientrata oggi in classe dopo 15 giorni di sospensione

"Cara professoressa, scriviamo questa lettera per dirle quanto siamo orgogliosi di averla incontrata e conosciuta durante il nostro percorso di vita. Le sue critiche, i suoi rimproveri, i suoi complimenti, i suoi insegnamenti non hanno fatto altro che aiutarci a crescere. Grazie a lei abbiamo imparato a non avere paura di esprimere la nostra opinione e che il confronto è sempre la cosa migliore per risolvere tutto. Le ingiustizie si subiscono, ma per abbattere una donna forte come lei serve molto di più".Questo il testo scritto su di una pergamena dai ragazzi della I, II E e della II B informatica dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo. La pergamena è stata poi letta e consegnata all'insegnante Rosa Maria Dell'Aria nell'aula dedicata a Vincenzo Li Muli, agente ucciso nella strage di via D'Amelio che fu alunno della scuola. I ragazzi hanno accompagnato la consegna della lettera con 15 rose rosse, una per ogni giorno di sospensione della prof."Possiamo solamente immaginare – hanno aggiunto i ragazzi nella missiva - quanto sia stato duro rimanere lontana dalla scuola per una professoressa come lei che crede profondamente nel suo lavoro e sempre desiderosa di trasmettere le sue conoscenze a dei poveri disgraziati come noi, ma questo non diciamolo, resta un nostro segreto. Quindici lunghi giorni che sembravano non finire mai, giorni in cui non riuscivamo quasi a respirare... Ci mancava Dell'Aria".