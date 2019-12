Dopo l'accordo a Palazzo Chigi La manovra da domani in Senato Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di Mezz'ora in più: "Fatto un miracolo, risolte criticità". Sul Mes "da Lega e Salvini campagna terroristica"

La legge di Bilancio da domani in commissione bilancio del Senato, dopo che è stata trovata l'intesa sugli ultimi nodi. Il premier Giuseppe Conte invita all'unità, replicando a Renzi che aveva rivendicato le modifiche ottenute. Per il segretario del Pd Zingaretti ha vinto il Paese. Il Movimento Cinque stelle ha sottolineato il valore dei fondi stanziati per i Vigili del fuoco. Critiche le opposizioni, Salvini in piazza raccoglie le firme contro il fondo salva Stati."Non penso che ci sia una crisi e che si andra' a votare a gennaio", ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite a 'Mezz'ora in più", su RaiTre, parlando della tenuta del governo.Slitta a luglio la tassa sulla plastica da 50 centesimi al chilo, parte da ottobre la "sugar tax", arrivano 65 milioni per i Vigili del fuoco. L'intesa, che secondo alcune stime porta il valore totale della manovra a 32 miliardi, è arrivata a Palazzo Chigi alle dieci di sera di sabato.Il Mes continua comunque a catalizzare il dibattito politico. E per la seconda volta nel giro di pochi giorni il presidente del Consiglio si presenterà di fronte al Parlamento per difendere l'azione del governo, dopo aver incassato dall'Europa il rinvio della firma sul Fondo salva-stati. L'appuntamento è per mercoledì 11, quando alle 9,30 Giuseppe Conte svolgerà nell'Aula della Camera le comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 12 e 13 dicembre. Ma questa volta, a differenza di quanto avvenuto lunedì scorso, è previsto un voto sulle risoluzioni che i vari gruppi presenteranno. Un voto che, in mancanza di un accordo nella maggioranza su un documento unitario, potrebbe avere ricadute sulla tenuta del governo. Ipotesi in cui spera Matteo Salvini, convinto che le divergenze tra Pd e M5s emerse nelle scorse ore possano deflagrare in Aula."Alla fine abbiamo saldato il conto del Papeete, una manovra che è riuscita nel miracolo". A dirlo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di "Mezz'ora in più" su Raitre. "E' stata una settimana impegnativa, accompagnata da un dibattito inutilmente sopra le righe - aggiunge -. Non era facile fare una manovra con quella eredità. I problemi esistono, ma li stiamo superando. Ero ottimista che avremmo trovato un accordo, ero fiducioso e continuo ad essere fiducioso".Nel dibattito sulla legge di bilancio "i problemi, le criticità esistono ma li stiamo superando bene. A volte c'è una tendenza eccessiva di drammatizzazione, ma resta la mia fiducia. Io sono sempre stato tranquillo"Sul Mes "sicuramente domani e martedì troveremo una convergenza con i gruppi di maggioranza. Non esiste nessuna ipotesi di due risoluzioni separate". Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone". Così il ministro dell'Economia Gualtieri. Se non si riesce a esprimere con competenza e credibilità sugli ingredienti della Nutella, anche sul Mes rischia di essere piuttosto scarso" ha aggiunto.E sulla stretta contro le false prime case dice: "Penso che daremo parere negativo a questo emendamento ma dovremo esaminarlo, questo non è un emendamento del governo". "Stiamo parlando di un emendamento del relatore che vuole adeguare il regime delle regole alle sentenze della Cassazione che si può avere solo una prima casa. Ci sono anche fenomeni di false doppie prime case ma bisogna assolutamente evitare di colpire famiglie che ad esempio legittimamente lavorano in posti diversi".Secondo l'emendamento dei relatori alla manovra depositato in commissione Bilancio ogni nucleo familiare potrà indicare una sola abitazione come principale, sulla quale non pagare l'Imu, anche se la seconda casa si trova fuori dal territorio comunale di residenza. Nella relazione che accompagna la proposta si precisa che si interviene "sulle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi".Il decreto Alitalia sarà 'travasato' in manovra. La decisione arriva attraverso un nuovo pacchetto di una trentina di emendamenti dei relatori, depositati in commissione Bilancio al Senato e che saranno votati a partire da lunedì. Tra le proposte anche assunzioni nei ministeri, nelle capitanerie di porto e nell'avvocatura, fondi per gli Istituti tecnici, per i quali andranno determinati ogni due anni gli standard organizzativi, le Zes, zone economiche speciali, in Veneto.Una proroga delle norme per la stabilizzazione dei precari del Servizio sanitario nazionale, medici, infermieri e tecnici, fino al 2022. E lo scorrimento delle graduatorie in sanità per l'assunzione anche di idonei non vincitori. Sono due misure per coprire le carenze di organico nella sanità proposte nel pacchetto di emendamenti alla manovra che i relatori hanno depositato in commissione Bilancio al Senato. Per superare il precariato si include anche chi ha maturato i 3 anni di anzianità fino al 30 giugno del 2019.