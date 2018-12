Ok della Camera con 313 sì La manovra ottiene il via libera definitivo. Ecco le misure

Dalla riduzione dei fondi per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni alla nuova clausola con gli aumenti Iva per il 2020 e 2021, frutto della lunga e difficile trattativa con l'Europa, dalla flat tax per gli autonomi al condono per chi e' in difficolta' economica, dalla web tax al rimborso per i risparmiatori truffati, dalle misure per la famiglia al pacchetto di novita' per le imprese e i Comuni. Sono alcuni degli interventi cardine della manovra del governo giallo-verde che, dopo un iter tortuoso in Parlamento tra continui 'stop and go' e voti di fiducia, ha tagliato in 'zona Cesarini' il traguardo definitivo, a ridosso del termine ultimo per evitare l'esercizio provvisorio.



REDDITO CITTADINANZA DA APRILE Il fondo per il reddito di cittadinanza sara' ridotto scendendo dai 9 miliardi previsti a 7,1 miliardi nel 2019, 8,055 nel 2020 e 8,317 nel 2021, compresi i fondi del Reddito di inclusione, che continua a essere garantito. Le risorse sono destinate anche ai centri per l'impiego (le regioni potranno assumere fino a 4mila unita') e all'Anpal Servizi. L'intervento partira' da aprile. Atteso un decreto a inizio anno.

QUOTA 100 Quota 100 per l'anticipo pensionistico nella somma dei 62 anni di eta' e 38 di contributi minimi partira' ad aprile con quattro finestre annue. Taglio di 2,7 miliardi ai fondi, che scendono nel 2019 da 6,7 a circa 4 miliardi. La dote per la misura fortemente voluta dalla Lega e' di 3,968 miliardi per il 2019, 8,336 per il 2020, 8,684 per il 2021, 8,153 per il 2022, 6,999 per il 2023 e 7 miliardi dal 2024.



AUMENTI IVA PER 23 MLD IN 2020 E 28,8 MLD IN 2021 Confermata la sterilizzazione totale degli aumenti Iva nel 2019 che vengono pero' innalzati nel 2020 per circa 23 miliardi e nel 2021 e 2022 per 28,8 miliardi. Previsti anche aumenti delle accise per 400 milioni l'anno dal 2020. Se non saranno disinnescate le clausole, l'Iva agevolata salira' dal 10 al 13% dal 2020 mentre quella ordinaria dal 22% al 25,2% nel 2020 e al 26,5% nel 2021.



NUOVA CLAUSOLA DI SPESA Nuova clausola di spesa. Alcune voci del bilancio dello Stato saranno congelate per un ammontare di 2 miliardi di euro nel 2019. A luglio all'esito del monitoraggio si stabilira' se sbloccare o meno le risorse.



4 MLD INTROITI ASTA FREQUENZE A MIGLIORAMENTO CONTI Si destinano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti, pari a circa 4 miliardi di euro, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri.



FLAT TAX AL 15% Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro. Escluso chi esercita la propria attivita' nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta, e i soggetti che svolgono attivita' autonoma o d'impresa nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto a esso riconducibile anche indirettamente.



RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino al 30%, agli obbligazionisti subordinati fino al 95%. Il Fondo di indennizzo ha una dote di 525 milioni l'anno nel triennio. A valutare le domanda sara' una commissione di nove tecnici, senza il passaggio dall'arbitro finanziario.



WEB TAX Arriva l'imposta al 3% sui servizi digitali per le imprese che vendono online, forniscono pubblicita' e trasmissione di dati. Il prelievo si applica alle aziende con ricavi "ovunque realizzati" non inferiori a 750 milioni euro e ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiori a 5,5 milioni.



TAGLIO AL FONDO PER GLI INVESTIMENTI Confermate risorse per 15 miliardi nel triennio ma arriva la sforbiciata al fondo nel 2019 per circa un miliardo.



DISSESTO IDROGEOLOGICO Stanziati 2,6 miliardi di euro per la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori in cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza.



CONDONO PER CHI E' IN DIFFICOLTA' Entra il saldo e stralcio delle cartelle tra il 2000 e il 2017 per chi e' in grave difficolta' economica. I debiti potranno essere estinti pagando il 16% con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e 35% con Isee oltre i 12.500 euro e fino a un massimo di 20.000 euro.



MAMME AL LAVORO FINO AL PARTO, AI PAPA' 5 GIORNI CONGEDO Le mamme potranno scegliere di lavorare fino al parto e godere dei 5 mesi di maternita' direttamente dopo la nascita del bambino, con l'ok del medico. Prorogato per il 2019 il congedo per i papa' che sale da 4 a 5 giorni.



SALE A 1.500 EURO L'ANNO BONUS ASILI NIDO Sale da mille a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati ed e' esteso fino al 2021. A partire dal 2022 il buono avra' un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua.



TERRENI A FAMIGLIE NUMEROSE Saranno assegnate a titolo gratuito quote dei terreni agricoli a favore delle famiglie con tre o piu' figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle societa' costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della societa' ai nuclei familiari. Le famiglie potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della prima casa in prossimita' del terreno assegnato.



BONUS CULTURA 18ENNI Proroga della card cultura a tutti i 18enni che compiono 18 anni nel 2019 con un limite massimo di spesa di 240 mln. Sara' assegnato in base all'Isee della famiglia.



PROROGA ECOBONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI E MOBILI Proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione d'imposta del 65% per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino a un valore massimo di 100.000 euro. Estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per gli impianti di climatizzazione invernale, per altri interventi di ristrutturazione edilizia fino a una spesa massima di 96.000 euro e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+.



BONUS GIARDINI Prorogata a tutto il 2019 lo sgravio per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili a uso abitativo.