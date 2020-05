Quarta puntata "La mia vita dopo il COVID” Diretta sui canali YouTube e Facebook di CNR dalle 15.20. Di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni, regia e coordinamento scientifico di Roberto Natalini

Condividi

15:20 per il Fuori Programma uno sguardo sul mondo in collegamento dal Polo Nord alle Isole Svalbard, dove non c'è il Coronavirus, con l'Acting station leader (il più giovane di sempre) della Base italiana CNR Dirigibile Italia e unico italiano in loco, Marco Casula di 29 anni, dell'Istituto di scienze polari del CNR, insieme al ricercatore Matteo Feltracco da Venezia, che ci parleranno in anteprima dei risultati di recenti esperimenti e studi sugli zuccheri in atmosfera artica e su cosa rivelano. In apertura puntata 15:35 da Roma Felice Laudadio, giornalista, critico cinematografico, direttore artistico del Bif&st-Bari International film Festival e Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e Cineteca Nazionale, con cui parleremo della nuova organizzazione didattica della Scuola Nazionale di Cinema in tempo di COVID e del futuro dei Festival e delle rassegne cinematografiche nella fase 2. Da Trieste Eloise Suppancich, studentessa e speaker della Radio universitaria triestina Incorso sulle iniziative e risultati degli studenti triestini durante emergenza e Fase 2.Nella seconda parte del programma ore 16 da Napoli Rita Berisio, dirigente di RICERCA e premiata scienziata dell'Istituto di biostrutture e bioimmagini del CNR illustrerà le recenti scoperte del suo team per sviluppo di nuovi farmaci anti Covid19 e presenterà in anteprima un video di divulgazione ideato e realizzato dalla sua squadra di ricerca. Chiuderanno la puntata, gli studenti universitari napoletani dell'Università Federico II e maestri pianisti Valerio Rosiello, studente di Ingegneria dell’Automazione e Giuseppe Galiano, studente di Filosofia, pianista e direttore d’orchestra, che suoneranno per la prima volta a 4 mani un brano rivisitato di George Gershwin che dedicheranno agli universitari in prima linea per la fase 2 e rilancio dell'Italia e agli speaker del Festival italiano delle radio universitarie di RadUni 2020 IN CORSO in questi giorni. La Comunità Pianistica Federiciana ha ideato Federipiano, la stagione concertistica organizzata dall’Università Federico II, i cui protagonisti sono un gruppo di professori e studenti - ideata e diretta dal pianista Gianluca Pagano, dottore in Medicina recentemente laureato, e Valerio Rosiello - si esibisce ogni sabato alle 18 in diretta dalla propria pagina Instagram.Durante la puntata si rifletterà e si pubblicherà la foto dell'opera ‘La Tela’; un grande dipinto di cm 200x500 dell'artista Salvatore Garau del 2017 con la collaborazione di alcuni detenuti all’interno del carcere di alta sicurezza ‘Salvatore Soro’ a Massama, nella Provincia di Oristano. "La Tela" è stata scelta in questi giorni come opera simbolo di copertina, rappresentativa del nuovo progetto ‘Pan/demìa-Osservatorio-filosofico’, http://www.ispf.cnr.it/pandemia, un laboratorio virtuale, liberamente consultabile, dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-Ispf). Riflettendo sulle analogie tra la situazione di confinamento attuale e la vita carceraria, l’artista Garau ha dedicato un breve appunto scritto che verrà pubblicato nella puntata al progetto Pan/demìa-Osservatorio filosofico dell'CNR-Ispf, in cui ricercatori e studiosi delle scienze storiche e filosofiche si misureranno con i concetti e le idee che più stanno plasmando l’immaginario collettivo della società odierna nell’emergenza Covid-19.“#La mia vita dopo il COVID” di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni, regia e coordinamento scientifico di Roberto Natalini.