The Guardian La moglie scopre tradimento in volo: aereo della Qatar Airways costretto ad atterraggio d'emergenza La donna ha usato il pollice del marito che dormiva per sbloccare il suo cellulare, scoprendo un suo tradimento

Un aereo della Qatar Airways - come riporta The Guardian - è stato costretto ad uno stop forzato dopo che una donna ha usato il pollice del marito che dormiva per sbloccare il suo cellulare, scoprendo un suo tradimento.La coppia e i figli stavano andando a Bali, Indonesia, in vacanza, dopo essere partiti da Doha. La donna ha iniziato a picchiare il marito dopo aver scoperto la sua infedeltà, e il capitano ha dovuto fare uno stop imprevisto a Chennai, India, visto che l'equipaggio non riusciva a riportare l'ordine.La famiglia è stata condotta in un centro di detenzione in aeroporto visto che non avevano il visto per l'India e poi sono stati imbarcati su un volo per Kuala Lumpur.