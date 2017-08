Dionigi Tettamanzi, il ricordo di Scola: seppe dialogare su problemi sociali, sua eredità darà molto "Personalità umile, sorridente, appassionata ai rapporti" dice il cardinale, rendendo omaggio all'arcivescovo emerito di Milano morto questa mattina all'età di 83 anni

Angelo Scola (a sinistra) e Dionigi Tettamanzi

"La dipartita del cardinale Dionigi Tettamanzi rappresenta una grande perdita per la Chiesa milanese e per tutta la Chiesa universale, non solo per i diversi ministeri che egli ha assunto e per il suo servizio come esperto a Papi e alla Santa Sede, ma anche per la sua personalità umile, sorridente, appassionata ai rapporti. Era sempre teso a incarnare la visione cristiana della vita nella realtà attuale. La sua biografia, ormai ampiamente conosciuta, è testimonianza di tutto questo". Con queste parole il cardinale Angelo Scola ha ricordato il suo predecessore a Milano come arcivescovo, Dionigi Tettamanzi, scomparso stamattina all'età di 83 anni."Sono a lui particolarmente legato fin dai tempi in cui fu mio giovane professore in Seminario a Venegono - ricorda Scola nella nota - L'amicizia si è approfondita negli anni a Roma attraverso comuni collaborazioni al servizio della Chiesa universale. Il cardinale Dionigi, studioso di morale e di bioetica, mi ha sempre impressionato per la sua capacità di lavorare in gruppo e per la rapidità nel fare sintesi".Scola ha ricordato i sei anni del ministero come Arcivescovo di Milano durante i quali "il Cardinale Dionigi mi ha accompagnato con intensa amicizia e discrezione". "La sua eredità darà ancora molto alla nostra Chiesa ambrosiana, a tutti i cattolici, ma anche ai molti laici con cui il cardinale Tettamanzi ha saputo entrare in dialogo - ha concluso - a partire da problemi sociali acuti come quelli della famiglia, della vita, del lavoro e dell'emarginazione".