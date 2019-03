Test parziali confermerebbero presenza radioattività La morte di Imane Fadil: i pm sentono il direttore sanitario dell'Humanitas Il manager della clinica ascoltato in Procura come persona informata sui fatti, è uno dei vari testimoni che gli inquirenti stanno sentendo per far luce sulla morte della donna

I pm milanesi che indagano sulla misteriosa morte di Imane Fadil , la testimone chiave delle inchieste sul caso Ruby, stanno ascoltando in Procura come persona informata dei fatti in Procura il direttore sanitario dell'Humanitas, dove la 34enne è morta lo scorso 1 marzo. La donna era ricoverata per un sospetto avvelenamento ed è morta dopo circa un mese di agonie e sofferenze. Il manager della clinica è soltanto uno dei vari testimoni che gli inquirenti stanno sentendo in questi giorni per far luce sulla morte della donna.Prima di morire, l'ex modella aveva confidato al fratello e al suo avvocato di essere stata avvelenata. Le prime analisi hanno confermato la presenza di 5 metalli nel corpo della 34enne anche se non a livelli allarmanti. L'ipotesi della contaminazione radioattiva, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi, sarebbe confermata dagli esiti di un test parziale condotto dai medici di un centro specializzato di Milano sulle urine della ragazza.