Maltempo La neve nel Nord Italia, la pioggia gelata sulle strade, l'invito alla "massima prudenza" Nelle prossime ore la perturbazione raggiungerà l'Emilia a quote collinari e la Romagna anche a quota di pianura

Il Parco del Valentino (Ansa)

Nevica da ieri sera su quasi tutto il nord Italia, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna anche a quota di pianura. Le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di oggi, e Autostrade per l'Italia raccomanda la massima prudenza alla guida.

Particolare preoccupazione viene dal fenomeno della(freezing rain), contro il quale nulla può il sale sparso in via preventiva sulle strade. In nottata è stato registrato in alcuni tratti delle autostrade A26 Genova Voltri- Gravellona Toce, A08 Milano-Varese e A09 Lainate-Chiasso, dove è stato necessario adottare provvedimenti di chiusura temporanea delle tratte coinvolte sino alla conclusione del fenomeno, avvenuta poco dopo la mezzanotte.Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti in viaggio lungo le tratte autostradali dell'area padana di prestare lain quanto persistono ancora le condizioni favorevoli affinchè il fenomeno di pioggia gelata si riproponga nuovamente nel corso della mattinata.Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento, lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia, si registranodi debole intensità sulle seguenti tratte: - A23 Palmanova-Tarvisio tra Gemona Osoppo e il Confine di Stato; - A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto nord e il bivio A27/SS 51 Alemagn.Nelle prossime ore laraggiungerà l'Emilia a quote collinari e la Romagna anche a quota di pianura.