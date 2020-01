Hollywood La notte dei Golden Globe 2020: segui la diretta su Rainews L'associazione della stampa straniera a Hollywood assegna i premi agli artisti più meritevoli del cinema e della televisione in una una serata presentata da Ricky Gervais

Quentin Tarantino, Golden Globe 2020, Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Ecco l'elenco dei vincitori:

Il presentatore Ricky Gervais ha aperto la 77esima edizione dei Golden Globe dicendo che i film non sono più rilevanti, fingendo di confondere Joe Pesci per Baby Yoda, definendo razzista la Hollywood Foreign Press Association e decretando la presa del potere di Hollywood da parte di Netflix completa. In effetti le nomination del canale via streaming sono 34, 17 tra i film e 17 in tv.CINEMAvince come miglior regista.di Bong Joon-ho ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero.ha vinto per la migliore sceneggiatura con Once Upon a Time in Hollywood.ha vinto come migliore attrice non protagonista con Storia di un matrimonio.Premiatocon I'm Gonna Love Me Again in Rocketman per la miglior canzone originale.TELEVISIONEha vinto come miglior attore in una serie tv per The Loudest Voice.ha vinto come miglior attore in una commedia per il suo programma Hulu, Ramy.miglior attrice in una commedia.premiata come miglior attrice drammatica per la serie The Crown.della Hbo è il miglior dramma.miglior commedia., premiata come miglior attrice non protagonista per la serie The Act ha lanciato un attacco al presidente Donald Trump. "Nei libri di storia non penseremo a questa notte - ha detto - ma vedremo un Paese a un passo dalla guerra, gli Stati Uniti, e un presidente che twitta di bombardare 52 posti inclusi siti culturali. Ragazzi che rischiano la vita, che attraversano il mondo, persone che non sanno se le bombe cadranno sulla testa dei loro figli. E l'Australia in fiamme. Cosi', mentre amo molto i miei ragazzi, chiedo a tutti noi di dare loro un mondo migliore".Premio alla carriera per, presentato da Charlize Tehron che ha confessato sul palco di avere una video cassetta di 'Splash' e di come avesse a lungo sognato che Hanks venisse a salvarla. L'attore si e' commosso nel ringraziare la moglie e madre dei suoi cinque figli. Nel video di presentazione e' comparsa una 'chicca' per gli appassionati: lapartecipazione di un giovanissimo e irriconoscibile Hanks nella serie tv 'Love Boat'. Molti, anche in sala, non lo avevano mai saputo.