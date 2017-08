La scheda Trump caccia Bannon. Ma è solo l'ultimo di una lunga lista In quasi sette mesi il presidente americano ha rivoluzionato più volte la sua amministrazione puntando a circondarsi di fedelissimi

Donald Trump caccia anche il chief strategist Steve Bannon, allungando cosi' la lista delle uscite eccellenti dalla Casa Bianca. In quasi sette mesi il presidente americano ha rivoluzionato più volte la sua amministrazione puntando a circondarsi di fedelissimi. E ricorrendo alle parole che più apprezza: "You are fired!", sei licenziato, lo slogan che ha reso popolare nello show televisivo 'The Apprentice'.La prima testa a cadere è stata quella di, il ministro della giustizia ad interim e una delle ultime eredità dell'era Obama. A poche ore dalla scadenza del suo mandato (sarebbe stata automaticamente sostituita da Jeff Sessions la cui conferma in Senato era attesa il giorno seguente) Yates è stata fatta fuori a sorpresa per essersi ''rifiutata di attuare'' il bando degli arrivi da sette paesi a maggioranza musulmana. Yates è colei che ha messo in guardia la Casa Bianca su Michael Flynn, ritenuto 'ricattabile' dai russi.Proprio a, travolto dal Russiagate, Trump è stato a malincuore costretto a rinunciare. Fra le vicissitudini di Flynn ha traballato anche il ministro della Giustizia, che per mettersi al riparo dalla critiche ha scelto di astenersi dalle indagini sul Russiagate. Una decisione che continua a pagare duramente, essendo oggetto di critiche quasi quotidiane da parte del presidente. Sullo spettro delle interferenze elettorali russe è caduto anche il direttore dell'Fbi,, licenziato ufficialmente per la gestione dell'emailgate.La scure di Trump si è poi scagliata contro i procuratori generali dell'era Obama e in particolare sul potente procuratore di New York. A fine luglio altre due uscite eccellenti: il capo dello staffe il portavoce della Casa Bianca, caduti sotto la scure del nuovo fedelissimo di Trump, il direttore della comunicazione. Ma anche quest'ultimo è stato silurato in poco tempo, con l'arrivo del gen. John Kelly al posto di Priebus. (Fonte Ansa)