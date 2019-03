Ospite a 'Non è l'Arena" La sindaca di Roma Raggi: "La mia giunta non cade a pezzi. La festa da Parnasi? Vergognosa"

"La giunta capitolina non cade a pezzi e Roma non si sta interrogando sul suo futuro, ma lavora pancia a terra per questa città per raggiungere una serie di obiettivi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite a 'Non è l'Arena' su La7.



Festa da Parnasi vergognosa

Commentando un servizio della trasmissione su una festa di compleanno organizzata nei giorni scorsi nell'abitazione del costruttore Luca Parnasi, indagato nell'inchiesta sullo stadio dell'As Roma con l'accusa di corruzione, Raggi ha commentato: "Tutto il resto è vergognoso, ci sarebbe ben poco da festeggiare, ognuno ha una sua etica".



Stadio della Roma, "De Vito? Sono furiosa, ma abbiamo reagito"

"Sono furiosa, ma abbiamo reagito immediatamente, abbiamo espulso subito Marcello De Vito, la reazione c'è stata" ha interpellata sull'arresto dell'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, a sua volta accusato di corruzione in relazione al progetto di costruire lo stadio dell'As Roma.



Nelle intercettazioni "parole che fanno molto male"

"Fanno male queste parole, molto male. Nessuno si aspetta da una persona che gioca in squadra che sia passata con l'avversario. Giusto prendere le distanze. Continueremo a non arrenderci. Non mi arrendo al fatto che Roma possa cambiare. La stragrande maggioranza dei romani è fatta da cittadini perbene che vogliono cambiare passo rispetto al passato" ha detto, commentando un'intercettazione di Marcello De Vito.

Cina, "aperti nuovi mercati, Di Maio ha fatto qualcosa di storico"

Xi Jinping "l'ho visto da vicino, ho parlato con alcune persone della sua delegazione, credo sia un momento storico per l'Italia. Di Maio è riuscito a fare qualcosa di storico", riaprendo "la storica via della seta". "Abbiamo riaperto nuovi mercati".

Scala mobile metro rotta, "vergogna, stop contratto manutentori"

"Ho chiesto ad Atac di valutare se ci sono i requisiti per sciogliere immediatamente il contratto con la ditta che fa manutenzione su questi impianti, perché come stanno facendo manutenzione è evidentemente vergognoso. Il presidente di Atac mi ha assicurato che questi requisiti ci sono, quindi questa settimana si procederà a risolvere il contratto" ha detto la sindaca di Roma, parlando dei guasti alle scale mobili della metro A e della chiusura di tre stazioni centrali.



Rifiuti, "dietro i roghi un sistema che non ci sta"

"Dietro all'incendio del Tmb Salario mi sembra che la Procura abbia detto che ci sia stato un atto doloso, su cui probabilmente sta indagando. Ora andrò a vedere cosa succede a Rocca Cencia. Io so che rifiuti rendono tanto, quando si parla di riduzione dei rifiuti e ricilo spinto si dice ad un determinato sistema che quel ciclo e' finito ed e' evidente che quel sistema non ci sta".