BNK48 La svastica sulla maglietta: nei pasticci la cantante di una girl band thailandese

Il concerto di un popolare gruppo musicale femminile thailandese ha fatto scandalo perché una delle componenti della band ha indossato in scena una maglietta con una svastica nazista.L'incidente, che coinvolge la girl band, come riporta l'Associated Press - è accaduto due giorni fa, a breve distanza dal Giorno della memoria, che oggi prevede celebrazioni in ogni parte del mondo, anche nelle nazioni che ospitarono i campi di concentramento, dove oltre 6 milioni di ebrei e non ebrei furono uccisi dal Terzo Reich.La cantante, Pichayapa 'Namsai' Natha, che ha 19 anni, si è poi scusata in lacrime e ha chiesto perdono.Incidenti del genere, che riguardano un utilizzo indelicato dei simboli nazisti, sono già avvenuti in Thailandia dove - come nota l'Associated Press - c'è poca consapevolezza dell'Olocausto e c'è la tendenza ad usarli come elementi di design o addirittura comici.