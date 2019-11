"La mia squadra al Viminale è la stessa di quando c'era il leader della Lega" Lamorgese: "Mi dispiace essere diventata un'ossessione per Salvini" "Questo ruolo di cui mi onoro lo assolvo con grande spirito di servizio per il bene dell'Italia e delle istituzioni" ha detto il ministro dell'Interno lanciando un appello:"Cerchiamo di metterci tutti quanti al servizio del Paese". Lega: "Lamorgese ministro degno di 'Chi l'ha visto' "

Condividi

"Mi dispiace che io sia diventata una ossessione per Salvini e i suoi ex sottosegretari, mi dispiace che abbia questa mania quotidiana". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha risposto a chi le chiedeva un commento sugli attacchi della Lega e del suo leader. "Non ho nulla da dirvi - ha aggiunto - sono 40 anni che sono al ministero e credo di saper leggere i numeri. Tra l'altro la mia squadra è invariata, funzionava con lui, funziona anche con me". Al Viminale, dice ancora Lamorgese,"stiamo facendo un grande lavoro su tutte le questioni aperte. Questo ruolo di cui mi onoro - ha proseguito - lo assolvo con grande spirito di servizio per il bene dell'Italia e delle istituzioni"prosegue il titolare del Viminale lanciando un appello:"Cerchiamo di metterci tutti quanti al servizio del Paese"."Non faremo mancare la nostra vicinanza a Roma, è interesse di tutti che la capitale sia sicura e vivibile". Così Lamorgese ha risposto a chi le chiedeva se ci fosse un problema sicurezza a Roma."Roma è una grande capitale europea e come tutte le grandi capitali ha dei problemi, non ce lo nascondiamo - ha aggiunto il ministro - e noi ce la mettiamo tutta" per risolverli. Quanto agli ultimi fatto di cronaca, Lamorgese ha sottolineato che proprio quanto accaduto ha portato alla convocazione del comitato per l'ordine pubblico di venerdì, in cui "esamineremo tutti i problemi del territorio"."La squadra del Viminale è ottima, è il ministro degno di 'Chi l'ha visto?' e tutto il governo che non vanno. Le uniche ossessioni della Lega sono la sicurezza dei cittadini e la tutela delle forze dell'ordine, che il Pd vorrebbe schedare". Così il senatore Stefano Candiani e il deputato Nicola Molteni, ex sottosegretari leghisti all'Interno, rispondono al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che si è detta dispiaciuta di "essere diventata una ossessione per Matteo Salvini".