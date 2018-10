Medio Oriente Razzi da Gaza, Israele chiude i valichi della Striscia. Morto un palestinese Raid dell'aviazione israeliana in risposta al lancio di due missili dal territorio palestinese

Torna alta la tensione al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Il ministro della Difesa Avigdor Lieberman ha ordinato la chiusura dei valichi di Erez (persone) e Kerem Shalom (merci) con Gaza. La decisione segue il lancio dei due razzi avvenuto questa notte dalla Striscia su Beer Sheva e l'area metropolitana di Tel Aviv.Al tempo stesso Lieberman ha ridotto a tre miglia marine la zona di pesca per le imbarcazioni di Gaza.L'aviazione israeliana ha inoltre effettuato raid sulla Striscia di Gaza in risposta a lancio di razzi, il primo dopo settimane di calma proveniente dal territorio palestinese. "Aerei da combattimento hanno iniziato ad attaccare obiettivi terroristici lungo la Striscia di Gaza", ha fatto sapere l'esercito israeliano. Il ministero della sanità di Gaza, retto da Hamas, ha reso noto che un palestinese è morto negli attacchi a Beit Hanoun nel nord di Gaza. La stessa fonte ha riferito anche di almeno tre feriti a Rafah, nel sud della Striscia.Poche ore prima, gli abitanti di Beer Sheva erano stati svegliati dalle sirene e costretti a correre nei rifugi anti-bomba dopo il lancio di un razzo che ha fatto danni ma non vittime. Il missile è caduto nel giardino della casa di una famiglia con tre bambini, che sono stati trattati in stato di shock. Un altro razzo invece è caduto in mare.