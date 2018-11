Lancia acido contro la moglie e l'accoltella, grave A Civitanova Marche. Il 32enne arrestato dalla polizia

Lancia acido contro la moglie in strada, poi l'accoltella all'addome e alla schiena dentro un ristorante dove si era rifugiata, prima di venire bloccato e arrestato.E' accaduto in Corso Vittorio Emanuele a Civitanova Marche. Secondo le prime informazioni, il liquido gettato dall'aggressore, che sarebbe un macedone di 32 anni, avrebbe raggiunto solo il giubbotto della donna, romena, poi da lui ferita.L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre la donna è stata trasportata in ospedale