ITALIA

2017/01/08 11:43

Ostia, lascia il figlio di tre anni in auto al gelo per giocare in sala slot: arrestato

Condividi Ha lasciato il figlio di tre anni chiuso in auto, al gelo della notte, per andare a giocare in una sala slot. E' accaduto a Ostia, nel quadrante sud di Roma. L'uomo, un 33enne con precedenti residente a Roma e originario di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno rintracciato, intorno alle 4 di notte, mentre giocava nel locale.



