Ospite a Movie Mag Laurito: "Tognazzi? Il peggior cuoco che abbia conosciuto"

"Ho cucinato e mangiato con tanti grandi della Tv e del cinema. Tra tutti loro posso dire che Ugo Tognazzi era indubbiamente il peggior cuoco". Marisa Laurito, ospite di Movie Mag, il programma di Rai Movie in onda il 13 marzo, fa tremare un mito. Quello del cuoco prestato al cinema, nominato Maestro Generale della Sovrana Confraternita del Prosciutto di Parma, Gran Ciambellano dell’Arciconfraternita del Tartufo di Scheggino di Spoleto, Confratello della Confraternita del Tortellino, Padellino d'Oro, Socio onorario dell’AIBES e AMIRA, Calice d’Oro e addirittura Assistente particolare e consigliere speciale del leggendario Paul Bocuse.

Perché Tognazzi era famoso non solo per la sua bravura d'attore, ma anche per la sua abilità ai fornelli, dettata da una passione per il cibo pura e viva, un fuoco sacro, una vera e propria vocazione che lui stesso definì "cucina d'arte". Un'arte che Marisa non ha evidentemente apprezzato. Il 13 marzo sapremo perché.