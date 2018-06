Il lavoro Riders, ​Di Maio: "Oggi primo passo, serve salario minimo garantito"

"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una categoria di nuovi lavoratori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto. Dobbiamo garantire loro l'assicurazione ed una paga minima dignitosa".Così in una diretta Facebook il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio."Questi ragazzi sono il simbolo di una generazione abbandonata, vittime di tante leggi del precariato e anche dei cambiamenti del mondo del lavoro. Dobbiamo trovare una soluzione, chi lavora deve avere un salario minimo garantito, una cifra in euro precisa oraria al di sotto della quale non si può andare. E' stato un primo passo, quello di oggi è stato un primo incontro, ci reincontreremo la settimana prossima", ha aggiunto.