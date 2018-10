Prezioso successo dei biancocelesti Calcio, la Lazio vince a Parma e blinda la zona Champions Immobile e Correa regalano il successo ai biancocelesti nel finale. Il Bologna pareggia in rimonta con il Torino, valanga Atalanta sul Chievo (amaro ritorno in panchina dell'ex ct Ventura)

Nelle partite delle 15, spicca il successo della Lazio a Parma. Nelle altre due gare pareggio emozionante fra Bologna e Torino e goleada dell’Atalanta in casa del Chievo al Bentegodi.Biancocelesti a fare la partita, ducali attenti a contenere. L’occasione migliore del primo tempo capita sui piedi di Patric (41’), ma Sepe è pronto. Al 20’ però Inglese sciupa malamente un contropiede. Nella ripresa occasionissima sciupata da Immobile: al 51’ su tiro cross sbucciato di Milinkovic-Savic, la punta azzurra spara alto da ottima posizione. La Lazio prova sempre a pungere, ma il gol non arriva, il Parma non sta a guardare. L’episodio decisivo all’81’: ingenuo fallo di Gagliolo su Berisha in area, Immobile implacabile dal dischetto (6° centro in campionato). Nel recupero (94’) Correa raddoppia su assist di Immobile. Alla fine successo meritato per i biancocelesti con una ripresa in crescendo. Per i ducali rammarico per i gol subiti, ormai nel finale di partita, quando già pregustavano un punto prezioso. La Lazio blinda così la posizione Champions in classifica.In rimonta i rossoblù di Pippo Inzaghi ottengono un pari prezioso. I granata di Mazzarri, infallibili in trasferta (sono imbattuti), si fanno recuperare due gol e masticano amaro. Torino in vantaggio grazie ad un gol gioiello di Iago Falque al 13’ (splendido sinistro da fuori). Prima dell’intervallo, chance di raddoppio per il Toro con Iago Falque, Meite e Belotti. La squadra granata raddoppia al 54’: Iago Falque strappa il pallone a Nagy e serve Baselli che di destro fulmina Skorupski. Il Bologna non si arrende: Santander a segno al 59’ da due passi dopo un palo colpito da Palacio. Il Dall’Ara si accende e al 77’ festeggia il pari: Calabresi scambia con Orsolini e trafigge Sirigu.Amaro ritorno in panchina per Gian Piero Ventura dopo la disastrosa parentesi in azzurro (l’ex ct ha preso il posto di D’Anna durante la sosta di campionato per gli impegni della Nazionale). Un’ottima Atalanta detta legge al Bentegodi e torna al successo dopo sette partite. Il match si risolve nel primo tempo con un uno-due micidiale dei bergamaschi nel raggio di 3’: al 25’ de Roon insacca, dopo un tiro di Ilicic respinto da Barba, con un preciso destro dal limite; al 28’ fantastico sinistro di Ilicic nel sette, imparabile per Sorrentino. Piove sul bagnato al 40’: clivensi in dieci per il rosso a Barba (secondo giallo) dopo una brutta entrata sul ‘Papu’ Gomez. Gara chiusa in anticipo. Nella ripresa l’Atalanta straripa, sempre con Ilicic: sinistro dal limite al 50’; assist di Gosens nell’area piccola al 52’. Per lo sloveno è tripletta. Poi arriva anche la cinquina con il gol di Gosens (72’). Solo all’84’ la rete della bandiera dei padroni di casa con Birsa su rigore.