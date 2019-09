Forum Ambrosetti di Cernobbio Le Maire: "Con nuovo governo opportunità di rinnovato slancio rapporti Italia-Francia"

"Abbiamo un nuovo governo in Italia e penso davvero sia un'opportunità unica per dare un nuovo impeto alle relazioni franco-italiane su tutti i temi economici e finanziari, ma anche per dare nuovo impeto alle relazioni italiane con tutta l'eurozona e la Ue". Lo afferma in conferenza stampa al Forum Ambrosetti il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Abbiamo bisogno dell'Italia e abbiamo bisogno degli italiani", prosegue, sottolineando che "l'Italia deve stare al cuore della costruzione europea".Aspetto di incontrare il ministro dell'Economia" italiano "e che si apra la strada per nuove iniziative, ci sono tanti temi sul tavolo", ha detto Le Maire, parlando del nuovo governo M5s-Pd. Le Maire ha detto di aver parlato al telefono con il neo ministro Roberto Gualtieri che incontrerà la prossima settimana a Helsinki. "Sull'Europa ci sono convergenza di vedute, come sul rafforzamento della zona euro e un bilancio dell' Eurozona per un miglior coordinamento" capace di "affrontare crisi"."Francia e Germania hanno fatto proposte forti sulla concorrenza, spero che l'Italia sia nella posizione di sostenere questo nuovo approccio", ha affermato il ministro dell'Economia francese parlando dell'asse Parigi-Berlino a livello europeo.Secondo il ministro francese, che ha toccato diversi temi nel corso della sua conferenza stampa, occorrerebbe valutare a livello internazionale "la possibilità di introdurre una moneta digitale pubblica". La proposta del titolare dell'Economia è quella di "aprire un dibattito su questo tema a margine del meeting che avremo a Washington in ottobre"."Il punto chiave è il rafforzamento alleanza tra Renault e Nissan, su questo siamo sempre stati chiari", afferma Le Maire, rispondendo in conferenza stampa a chi gli chiede di una possibile riapertura delle trattative per un matrimonio tra Renault ed Fca. La casa francese e quella giapponese, spiega il ministro, devono ora definire una "chiara strategia per il futuro" ed è "meglio non fare troppe cose allo stesso tempo".