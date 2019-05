Industria dell'auto Le Maire: fusione Renault-Fca è grande opportunità. Ma chiede garanzie Il ministro francese dell'Economia: il piano della fusione deve assicurare che nessun posto di lavoro o fabbriche andranno persi in Francia

"Credo che il progetto di fusione tra Renault e Fiat sia una bella opportunità per Renault e una bella opportunità per l'industria autobobilistica europea". Lo ha sottolineato il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in una intervista all'emittente radiofonica Rtl. Il ministro ha tuttavia ha evidenziato come la Francia sarà "molto attenta" all'operazione chiedendo "garanzie sull'occupazione e sul mantenimento dei siti in Francia".La seconda garanzia è che "l'operazione si faccia nel quadro dell'alleanza tra Renault e Nissan e la terza garanzia che noi chiediamo sono le garanzie di governance", ha detto Le Maire.Il ministro ha aggiunto che l'intesa deve contenere la partnership esistente di Renault con Nissan e Mitsubishi. Lo Stato francese inoltre vuole una governance equilibrata, visto che, ha aggiunto Le Maire, è una "fusione di eguali". La società unita dovrà poi partecipare al piano europeo per lo sviluppo di batterie per auto elettriche.