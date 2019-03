Le borse credono nel dialogo Usa-Cina

di Michela CoricelliCiaoEcco l’aggiornamentoApertura brillante per Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq in rialzo di circa mezzo punto percentuale.Gli investitori sono ottimisti sulla ripresa dei negoziati commerciali tra le due principali economie mondiali, Usa e Cina.Si consolida anche il quadro positivo delle borse europee. Milano guadagna quasi un punto percentuale insieme a Francoforte, Parigi è la migliore in rialzo di oltre l'1% e anche Londra - in attesa del voto su Brexit - avanza di oltre mezzo punto.A Piazza Affari corre ancora Telecom Italia (+2,37%), dopo la decisione di Vivendi di ritirare la proposta di revoca di una parte del consiglio di amministrazione, un passo indietro molto apprezzato dagli investitori.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 256 punti base. L'euro resta debole a 1,1228 contro dollaro.