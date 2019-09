Mercati Le borse europee aprono caute in attesa delle banche centrali

di Marzio Quaglino Partenza all’insegna della cautela in borsa. I mercati attendono le mosse delle banche centrali per sostenere l’economia che rallenta a livello mondiale. Milano segna un ribasso limitato allo 0,05%. Leggermente superiore la flessione delle altre piazze europee. Londra cede lo 0,40%, in calo anche Francoforte (-0,16%) e Parigi (-0,17%).In Piazza Affari i bancari viaggiano in controtendenza con Ubi Banca (+1,63%) e Unicredit (+1,33%).Il dibattito sulla fiducia al Governo Conte non impatta sul rendimento dei titoli di Stato con lo spread a 152 punti base.Sul mercato valutario, continua la risalita dell’euro sul dollaro con il cambio a quota 1,1052.