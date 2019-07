Le borse europee aprono in rialzo. Il Btp decennale resta sotto il 2%

di Marzio Quaglino Da un lato la speranza di una soluzione nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che piace ai mercati, dall’altro l’ipotesi di 4 miliardi di nuovi dazi sui beni europei, come ritorsione dei sostegni Ue al settore aereo. In questo complesso quadro l’apertura delle borse nel vecchio continente vede gl’indici in moderato rialzo. Milano sale dello 0,21%, Londra cresce dello 0,29%, mentre Francoforte e Parigi sono sulla parità.Sul listino di Piazza Affari rimbalza Atlantia (+1,58%).Per quanto riguarda i titoli di Stato, continua a scendere il rendimento del Btp decennale (1,90%) sulla scia del calo di quello tedesco. Il Bund è arrivato a -0,36%. Diminuisce anche la distanza tra i due redimenti con lo spread che segna ora 226 punti base.Sul mercato valutario l’Euro cerca di risalire dopo la discesa di ieri sul Dollaro con il cambio che si riavvicina alla soglia di 1,13.