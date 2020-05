Mercati Le borse europee partono in rialzo

di Marzio Quaglino In assenza del riferimento di Wall Street, ieri chiusa per festività, le borse sono partite bene. I mercati vedono le progressive riaperture e confidano negli interventi delle banche centrali che terranno basso ancora a lungo il costo del denaro. Così dopo il +2,65% di Tokyo anche le europee sono positive. Milano cresce dell’1,50% in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra sale addirittura del 2,25%, recuperando il mancato guadagno dovuto alla chiusura di ieri.Sul listino di Piazza Affari continua il buon andamento degli industriali con Leonardo a +4,01%.Clima più disteso anche sul mercato dei titoli di Stato. Si accorcia la distanza con i Bund tedeschi. Lo spread scende a 206 punti base dai 211 di ieri, mentre il rendimento del nostro Btp decennale cala all’1,61%.Tra le valute l’Euro risale sul Dollaro con il cambio a 1,0934.